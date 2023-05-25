Какой знак зодиака станет фаворитом удачи: Глоба — их попытаются сломить, а они плюнут врагам в лицо

Львы смогут достичь всего, о чем грезили, благодаря силе своего духа. Об этом поведала астролог Тамара Глоба.

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Львов попытаются сломить завистники и недоброжелатели, ведь энергия и мощь людей многих раздражает. Однако эти люди не постесняются пойти по головам своих недругов и сломят их.

Вселенная укажет представителям зодиакальной системы нужный путь, в конце которого Львы смогут насладиться победой и жизнью, которую хотели давно.

Источник: rsute.ru