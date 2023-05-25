Володина назвала короля фортуны, который повернет жизнь на 180° — смотрим по дате рождения

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, назвав баловня судьбы, который заживет по-новому. Для этого знака зодиака все будет другим. Он не стоит на месте, постоянно меняясь и совершенствуясь.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Водолеев тянет на подвиги весь 2023 год. Этот период откроет перед ними важную главу в жизни. Перемены будут происходить ближайшие 20 лет. Водолеи станут новаторами и творцами. Им все время будет хотеться большего. Главное — менять себя, самосовершенствоваться, учиться, изменить привычный уклад жизни.

Звезды советуют им выбрать основную цель на этот год и пытаться всего себя подчинить одной идее.

Дни рождения Водолеев выпадают на даты с 20 января по 19 февраля.