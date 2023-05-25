Володина назвала везунчиков по дате рождения в 2023 году — их не коснутся беды

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав главных везунчиков, которых будет оберегать сама Вселенная.

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Стрельцы

Для них год Водяного Кролика станет счастливым и особенным периодом. С весны у Скорпионов (24 октября — 23 ноября) появится возможность найти потерянных родственников, приобрести свое жилье. Одинокие представители знака встретят свою вторую половинку. Это знакомство будет судьбоносным. Те Скорпионы, которые уже в отношениях, будут наслаждаться семейной идиллией. Удача будет преследовать и по пятам.