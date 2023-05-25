Мелкая ссора перерастет в скандал: Володина озвучила знак, который испортит себе жизнь нервозностью

Василиса Володина. Фото: соцсети

 

Эти люди сами не поймут, как случился конфликт.

Астролог Василиса Володина предупредила Близнецов о том, что скоро они могут устроить глобальный скандал с окружающими.

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Не исключено, что это перерастет в целый поток бед, который уже сложно будет остановить.

Чтобы задавить эту тенденцию на начальном этапе, Близнецы сейчас должны тщательно контролировать свои эмоции и действия. Не стоит начинать даже мелких ссор. Ведь малейшее разногласие в настоящий момент способно вылиться в конфликт всей жизни.

Источник: rsute.ru

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