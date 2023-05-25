Мелкая ссора перерастет в скандал: Володина озвучила знак, который испортит себе жизнь нервозностью

Астролог Василиса Володина предупредила Близнецов о том, что скоро они могут устроить глобальный скандал с окружающими.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Не исключено, что это перерастет в целый поток бед, который уже сложно будет остановить.
Чтобы задавить эту тенденцию на начальном этапе, Близнецы сейчас должны тщательно контролировать свои эмоции и действия. Не стоит начинать даже мелких ссор. Ведь малейшее разногласие в настоящий момент способно вылиться в конфликт всей жизни.
Источник: rsute.ru