Мелкая ссора перерастет в скандал: Володина озвучила знак, который испортит себе жизнь нервозностью

Астролог Василиса Володина предупредила Близнецов о том, что скоро они могут устроить глобальный скандал с окружающими.

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Не исключено, что это перерастет в целый поток бед, который уже сложно будет остановить.