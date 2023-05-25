«Даем волю внутреннему чудаку»: Василиса Володина сообщила главное про 25 мая

Также в этот день успешными будут все эксперименты в отношениях, а креативные девушки в толпе будут наиболее заметны.

«Дома в пору приготовить что-нибудь эдакое на ужин или решиться на экстравагантный декор спальни. В общем, даем волю внутреннему чудаку, пусть-таки развлекается от души», — дала совет Володина.

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