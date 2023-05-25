«Даем волю внутреннему чудаку»: Василиса Володина сообщила главное про 25 мая

Василиса Володина не оставила подписчиков без своего астрологического прогноза на последний четверг месяца, 25 мая. В этот день людьми будет управлять гармоничный аспект Венеры с Ураном.
«Влюбленным день готовит свидание с сюрпризом, а женщины в целом будут склонны к эксцентрике во внешности», — объяснила Володина.
Также в этот день успешными будут все эксперименты в отношениях, а креативные девушки в толпе будут наиболее заметны.
«Дома в пору приготовить что-нибудь эдакое на ужин или решиться на экстравагантный декор спальни. В общем, даем волю внутреннему чудаку, пусть-таки развлекается от души», — дала совет Володина.
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