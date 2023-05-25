Назван один день в июне, когда сбываются все мечты: Венера и Плутон в силе

5 июня – сильнейший день. День, в который каждый человек может мощно визуализировать свою самую заветную мечту, чтобы она в будущем воплотилась в реальность.

Шансы для этого будут крайне велики, поскольку людские мысли и планы в этот день станут максимально эффективными.

Источник: rsute.ru.