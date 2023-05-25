Назван один день в июне, когда сбываются все мечты: Венера и Плутон в силе

Согласно астрологии 5 июня люди будут ощущать на себе противостояние Венеры и Плутона.
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Оно будет сопровождаться важными аспектами, которые повлияют на жизнь человечества.
5 июня – сильнейший день. День, в который каждый человек может мощно визуализировать свою самую заветную мечту, чтобы она в будущем воплотилась в реальность.
Шансы для этого будут крайне велики, поскольку людские мысли и планы в этот день станут максимально эффективными.
Источник: rsute.ru.