«Берегитесь обманов и потерь»: финансовые беды предрек Глоба 25 мая - риски слишком велики

Непростая последняя неделя мая стремится к финалу, а вместе с ней – и время пожинать плоды, посеянные ранее. Астролог Богдан Глоба про этот период предупреждал людей, нужно быть осторожнее и отказаться от внушительных вложений. И особенно серьезно к этому следует отнестись 25 мая – день опасный с точки зрения финансовых потерь – риски слишком велики.

«Четверг в первой половине полнится активной работой и удачен для ситуативных решений. Ориентируйтесь на ходу и сразу «ныряйте» в работу. Но вечером берегитесь обманов и финансовых потерь. Проявите осторожность в ночь на пятницу», - предупредил астролог.

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