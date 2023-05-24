«Будет много шансов, смело двигайтесь вперед»: Тамара Глоба назвала тех, кто добьется успеха в этом году

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба дала прогноз на ближайшее будущее.

Известный астролог Тамара Глоба напомнила о своем же прогнозе на 2023 год, напомнив, что он будет непростым.

По словам эксперта, в этом году нас ждут стихийные бедствия, противостояния, финансовые трудности. Но вместе с тем будут и те, кто сможет даже в столь сложной ситуации добиться успехов.

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«Для многих людей — это период начал и начинаний, и многие люди находят себя в этот трудный период. Особенно те, кто в кризисный момент находит возможность проснуться, двигаться вперед и держать в руках свою профессию. Будет много шансов реализовать то, что вы умеете, и реализовать то, что вы еще не делали никогда. Поэтому смело двигайтесь вперед, мы все это преодолеем, выживем и построим новый мир», — отметила Тамара Глоба.

По материалам YouTube-канала «Откройте, Давид»

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