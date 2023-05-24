«Будет много шансов, смело двигайтесь вперед»: Тамара Глоба назвала тех, кто добьется успеха в этом году

Известный астролог Тамара Глоба напомнила о своем же прогнозе на 2023 год, напомнив, что он будет непростым.

По словам эксперта, в этом году нас ждут стихийные бедствия, противостояния, финансовые трудности. Но вместе с тем будут и те, кто сможет даже в столь сложной ситуации добиться успехов.

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