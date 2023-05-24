Осталось два года: Тамара Глоба предзнаменовала глобальные события второй половины двадцатых годов — что будет

Известный астролог Тамара Глоба дала прогноз развития событий на ближайшее двадцатилетие. По словам Тамары Глобы, человечество совсем скоро вступит в благоприятный период. Но перед ним будут сложности.

«Мы вошли в эпоху Водолея. Водолей — это совершенный человек. И признание именно дружественности и дружественного отношения к людям — к их выбору, к их взглядам, к их самосовершенствованию… Но безусловно, до этого, конечно, будет жесткое разделение — каждый имеет свои взгляды и установки. Но именно эпоха Водолея дает и смешение, и разделение. Вот как раз сейчас идет жесткое закрытие — перед тем, как произойдет выхлоп», — поделилась Тамара Глоба.