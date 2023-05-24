Рост в профессии, новые перспективы: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым будет везти до самого конца года

Астролог Тамара Глоба, утверждающая, что ее прогнозы сбываются практически в девяноста процентах случаев, рассказала о счастливчиках второй половины 2023 года.

По словам Тамары Глобы, звезды сулят счастье и всяческие блага в виде карьерного роста и улучшения финансового положения представителям трех знаков зодиака. Все будет более, чем хорошо у Овнов, Тельцов и Раков.

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