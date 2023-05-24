«Многие найдут себя в трудный период»: Тамара Глоба — про сложный 2023 год и выход из кризиса

Известный астролог Тамара Глоба напомнила о своем прогнозе на 2023 год. Эксперт отметила, что он складывается, как и ожидалось непросто.

«В события он принесет много сумбура. Будут противостояния, стихийные бедствия, проблемы, — и государственные, и общественные, и перевороты во многих странах, и финансовые трудности», — перечислила Тамара Глоба.

Но между тем, по словам Тамары Глобы, в этот период смогут добиться успеха те люди, кто не опустит рук. Многие начинания окажутся вполне успешными.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».