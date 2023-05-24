«Многие найдут себя в трудный период»: Тамара Глоба — про сложный 2023 год и выход из кризиса

Известный астролог Тамара Глоба напомнила о своем прогнозе на 2023 год. Эксперт отметила, что он складывается, как и ожидалось непросто.
«В события он принесет много сумбура. Будут противостояния, стихийные бедствия, проблемы, — и государственные, и общественные, и перевороты во многих странах, и финансовые трудности», — перечислила Тамара Глоба.
Но между тем, по словам Тамары Глобы, в этот период смогут добиться успеха те люди, кто не опустит рук. Многие начинания окажутся вполне успешными.
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«Для многих людей — это период начал и начинаний, и многие люди находят себя в этот трудный период. Особенно те, кто в кризисный момент находит возможность проснуться, двигаться вперед и держать в руках свою профессию. Будет много шансов реализовать то, что вы умеете, и реализовать то, что вы еще не делали никогда. Поэтому смело двигайтесь вперед, мы все это преодолеем, выживем и построим новый мир», — заключила Тамара Глоба.
По материалам YouTube-канала «Откройте, Давид».