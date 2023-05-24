«Делить уже нечего, только спасать друг друга и Землю»: Тамара Глоба — о важнейших событиях, которые произойдут после 2025 года

Известный астролог Тамара Глоба напомнила, что не так давно началась эпоха Водолея — совершенного человека.

Период будет отмечен особой дружественностью к людям — их выбору и взглядам.

«Но безусловно, до этого, конечно, будет жесткое разделение: каждый имеет свои взгляды и установки. Но именно эпоха Водолея дает и смешение, и разделение. Вот как раз сейчас идет жесткое закрытие — перед тем, как произойдет выхлоп», — высказалась о текущем периоде Тамара Глоба.