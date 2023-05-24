«Делить уже нечего, только спасать друг друга и Землю»: Тамара Глоба — о важнейших событиях, которые произойдут после 2025 года

Известный астролог Тамара Глоба напомнила, что не так давно началась эпоха Водолея — совершенного человека.
Период будет отмечен особой дружественностью к людям — их выбору и взглядам.
«Но безусловно, до этого, конечно, будет жесткое разделение: каждый имеет свои взгляды и установки. Но именно эпоха Водолея дает и смешение, и разделение. Вот как раз сейчас идет жесткое закрытие — перед тем, как произойдет выхлоп», — высказалась о текущем периоде Тамара Глоба.
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Давид Виннер и Тамара Глоба. Фото: скрин кадр с YouTube-канала «Откройте, Давид»
Тамара Глоба сделала акцент на том, что по-настоящему благоприятный и светлый период начнется через пару лет.
«С середины двадцатых годов и в последующие двадцать лет мы будем открывать границы, люди будут путешествовать, ездить по миру — и такое смешение произойдет на разных уровнях. Делить уже нечего, только спасать друг друга, спасать Землю и взгляды друг друга», — добавила Тамара Глоба.
По материалам YouTube-канала «Откройте, Давид»