«Сейчас идет жесткое закрытие перед выхлопом»: Тамара Глоба назвала новые сроки, когда все резко поменяется

«Мы вошли в эпоху Водолея. Водолей — это совершенный человек. И признание именно дружественности и дружественного отношения к людям — к их выбору, к их взглядам, к их самосовершенствованию… Но безусловно, до этого, конечно, будет жесткое разделение: каждый имеет свои взгляды и установки. Но именно эпоха Водолея дает и смешение, и разделение. Вот как раз сейчас идет жесткое закрытие — перед тем, как произойдет выхлоп. С середины двадцатых годов и в последующие двадцать лет мы будем открывать границы, люди будут путешествовать, ездить по миру, и такое смешение произойдет на разных уровнях. Делить уже нечего, только спасать друг друга, спасать Землю и взгляды друг друга», — рассказала Тамара Глоба.