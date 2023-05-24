Никого не слушайте, и деньги хлынут на вас дождем: какой знак станет богачом, озвучила Глоба

Стрельцам обычно решительности не занимать, однако сейчас их что-то сбивает столку, путает, вносит в их души сомнения.

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Из-за этого Стрельцы могут не достичь своей цели. Астролог Тамара Глоба посоветовала представителям данной зодиакальной системы никого не слушать и двигаться в ту сторону, которую они выбрали. Причем быстро и решительно.

Высока вероятность того, что в конце пути Стрельцы станут настоящими богачами, деньги польются на них рекой.

Источник: rsute.ru.