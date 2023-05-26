Кто из знаков зодиака лучше всего распоряжается финансами — выращивают деньги на деревьях

Для этих личностей не существует такой проблемы, как: «Потратил большую половину зарплаты в начале месяца, и теперь приходится питаться «Дошираком». Они грамотно распоряжаются деньгами и учат этому окружающих.

А среди каких знаков зодиака больше всего таких талантливых финансистов? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила таролог Галина Янко.

Телец

Тельцы умеют приумножать капитал. Глядя на них, кажется, что эти ребята выращивают деньга на деревьях. На самом деле секрет кроется в невероятной финансовой везучести Тельцов.

Единственное — меньше рискуйте, иначе придется не раз все начинать с нуля.

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Дева

Дева грамотна в финансовых вопросах. Она знает, куда вложить небольшие сбережения, чтобы их значительно преумножить.

Дева хорошо владеет информацией по торгам на бирже и умело использует рыночные качели в собственных целях.