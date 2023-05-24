Какой знак обнищает, но встреча с покровителем спасет его: Володина — ищите подработку уже сейчас

Раки в настоящий момент не должны проявлять излишнюю расточительность. Астролог Василиса Володина посоветовала им искать дополнительные способы заработка, поскольку основную работу они могут потерять.

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Финансовое положение Раков окажется в самом печальном состоянии. Однако эти люди смогут собраться и встать на ноги.

Не исключено, что Ракам помогут люди, с которым они познакомятся в будущем, они принесут приятные перемены в их жизни.

Источник: rsute.ru