Планы будут сорваны, по всем пунктам — провал: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым грозят неприятности в конце мая

Астролог Тамара Глоба, утверждающая, что ее прогнозы сбываются практически в девяноста процентах случаев, дала предупреждение представителям некоторых знаков зодиака.
Судя по расположению небесных светил, в эти дни мая не очень повезет Тельцам, Львам, Девам и Водолеям.
Информация пригодится рожденным под этими созвездиями, чтобы выработать некую стратегию жизни на этот период, который может сложиться непросто.
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Тельцов на работе и дома ждет аврал. У Львов не исключены сложности с руководством и партнерами. Девам грозят сорванные планы, по многим пунктам ждет провал. Проблемы на работе возможны у Водолеев, им еще и не рекомендовано отправляться в дорогу.
По материалам «Русского радио»