Настоящие везунчики: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которым с 23 мая обещана белая полоса в жизни

Близнецам обещаны удачи, при совершении покупок и заключении финансовых сделок. Все будет прекрасно и в личной жизни.

Раки смогут убедить окружающих в своих талантах. Обаяние и дипломатия помогут решить вопросы, связанные с финансами.

Интеллектуальные проекты - вот сфера в которой себя проявят Рыбы. Удачливыми будут эти дни и для тех, кто пока еще учится.

По материалам «Русского радио».