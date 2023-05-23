Настоящие везунчики: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которым с 23 мая обещана белая полоса в жизни

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, назвала трех счастливчиков конца мая.
Судя по расположению небесных светил, белая полоса с 23 мая начнется у родившихся под знаком Близнецов, Раков и Рыб.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Близнецам обещаны удачи, при совершении покупок и заключении финансовых сделок. Все будет прекрасно и в личной жизни.
Раки смогут убедить окружающих в своих талантах. Обаяние и дипломатия помогут решить вопросы, связанные с финансами.
Интеллектуальные проекты - вот сфера в которой себя проявят Рыбы. Удачливыми будут эти дни и для тех, кто пока еще учится.
По материалам «Русского радио».