Настоящие везунчики: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которым с 23 мая обещана белая полоса в жизни

Счастливая молодая женщина. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба сделала предсказание.

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, назвала трех счастливчиков конца мая.

Судя по расположению небесных светил, белая полоса с 23 мая начнется у родившихся под знаком Близнецов, Раков и Рыб.

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Близнецам обещаны удачи, при совершении покупок и заключении финансовых сделок. Все будет прекрасно и в личной жизни.  

Раки смогут убедить окружающих в своих талантах. Обаяние и дипломатия помогут решить вопросы, связанные с финансами.

Интеллектуальные проекты - вот сфера в которой себя проявят Рыбы. Удачливыми будут эти дни и для тех, кто пока еще учится.  

По материалам «Русского радио».

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