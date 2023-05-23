Один знак втопчут в грязь соперники, но он встанет и плюнет им в лицо: Глоба — кто смельчак

Астролог Тамара Глоба рассказала Стрельцам о предстоящих трудностях, которые сулят им звезды. Вместе с тем представители зодиакальной системы смогут их достойно преодолеть и вновь стать на белую полосу своей жизни на зависть всем злопыхателям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Велика вероятность того, что за вашими успехами давно кто-то недобрый наблюдает со стороны, он сделает все, чтобы втоптать вас в грязь. Поэтому не стоит лишний раз показывать свое благополучие людям, далеко не все из вашего окружения желают вам счастья.

Однако у вас хватит силы духа, если это произойдет, встать с колен и пойти своей дорогой дальше. Завистники будут в шоке.

Источник: rsute.ru.