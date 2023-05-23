Володина озвучила знак, которому сильно насолит рабочий коллектив: лучше побудьте одни

Астролог Василиса Володина предупредила Львов о возможных неприятностях на работе. Свинью этим людям могут подложить коллеги.

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Лучше всего сейчас Львам не делиться своими планами и стратегиями с коллегами и не привлекать их к своим проектам, не просить помощи. Занимайтесь работой в одиночестве, насколько это возможно.

Кроме того, новые проекты Львов обречены в настоящее время на провал. Займитесь начатыми ранее делами, доведите до ума то, что делали до этого. И только потом стартуйте со свежими идеями.

Источник: rsute.ru