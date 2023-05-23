Выбраны Вселенной: Глоба озвучила людей по датам рождения, на которых свалятся огромные деньги

В имущественных делах и финансовой сфере станет неожиданно сильно везти Весам. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.
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За какие бы проекты ни брались эти люди, им все будет по плечу. Любые планы, которые касаются прибыли и построения карьеры, будут для них успешными. И все это произойдет уже в ближайшее время.
Не удивительно, что Весы начнут деньги грести лопатой и осуществлять свои самые смелые мечты, делать крупные покупки.
Напомним, Весы родились с 24 сентября по 23 октября.
Источник: rsute.ru