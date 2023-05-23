Астрологи назвали три самых страшных дня июня: беда придет для всех, готовьтесь

Астрологи назвали три самых сложных дня в первом месяце лета 2023 года. В это время людям лучше лишний раз не выходить из дома, не общаться с личностями сомнительного плана, не предпринимать серьезных действий, не строить планы на будущее.

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4 июня Меркурий соединится с Ураном. Это самое сложное время для людей, которые работают, можно совершить необдуманные поступки и натворить бед. Также вероятны финансовые ошибки.

17 июня начнется ретро-фаза Сатурна. Увеличится токсичность, вероятны предательства, измены, срывы и конфликты в отношениях.