«Высосут силы»: Василиса Володина предостерегла людей 23 мая – вот что грядет

Василиса Володина. Фото: соцсети

Прогноз на новый майский день от астролога.

Астролог и телеведущая Василиса Володина в своем ежедневном прогнозе предостерегла людей от мыслей – их круговерть в голове может просто лишить сил и добавить тревожности. Лучше заняться делами, они помогут разгрузиться и переключиться. Трудолюбивым этот день особенно благоприятствует.

«Сконцентрируйтесь на том, что можете сделать здесь и сейчас, не заглядывая вдаль, особенно если эта самая даль временно скрылась в тумане. Попытки словесно нащупать смысл не будут продуктивны, а лишь высосут силу.

А вот просто делание чудесным образов возвращает мотивацию. Поэтому, закатываем рукава и ввязываемся везде, где требуют свободные руки», - советует Володина.

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