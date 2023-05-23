«Высосут силы»: Василиса Володина предостерегла людей 23 мая – вот что грядет

Астролог и телеведущая Василиса Володина в своем ежедневном прогнозе предостерегла людей от мыслей – их круговерть в голове может просто лишить сил и добавить тревожности. Лучше заняться делами, они помогут разгрузиться и переключиться. Трудолюбивым этот день особенно благоприятствует.
«Сконцентрируйтесь на том, что можете сделать здесь и сейчас, не заглядывая вдаль, особенно если эта самая даль временно скрылась в тумане. Попытки словесно нащупать смысл не будут продуктивны, а лишь высосут силу.
А вот просто делание чудесным образов возвращает мотивацию. Поэтому, закатываем рукава и ввязываемся везде, где требуют свободные руки», - советует Володина.
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