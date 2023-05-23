Три самых легковесных знака зодиака среди женщин: кидаются на шею каждому встречному

Астрологи назвали три самых легковесных знака зодиака среди женщин. Эти дамы готовы крутить романы с первым встречным и никогда не будут долго страдать из-за разлуки. Ведь рядом столько других мужчин.

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Рыбы часто остаются одинокими к 30 годам. Они хотят, чтобы мужчина подстраивался под них, а сами искать компромиссы не желают. В итоге в зрелом возрасте готовы выйти замуж за кого угодно, поняв, что остались одни.

Девы тоже способны броситься в объятия первому встречному, когда поймут, что всю молодость потратили на построение карьеры.