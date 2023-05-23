«День аварийный и скандальный»: Глоба предрек опасности 24 мая

Сын Тамары и Павла Глобы Богдан пошел по родительским стопам и стал астрологом. Теперь он регулярно дает прогнозы людям в зависимости от расположения звезд и предупреждает о важных вехах. На этот раз он сделал предречение на среду, 24 мая. Оказалось, что день готовит не только успехи.

«Среда успешна для интеллектуальный работы, заключения сделок и финансовых операций. И это несмотря на то, что день аварийный и достаточно скандальный. Постарайтесь сделать все важное до вечера», - посоветовал Глоба-младший.

Вечером Луна переходит в созвездие Льва, в целом день характеризуется как неблагоприятный. Как и все оставшиеся сутки этой недели.

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