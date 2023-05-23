«Спутает планы»: Глоба 23 мая предупредил людей о неизбежном

Последняя майская неделя с 22 по 28 число – неспокойное время. Астролог Богдан Глоба объяснил, почему: борьба за власть и господство в финансовых структурах; стихийные бедствия; технические и логистические проблемы. В деловой сфере могут боком выйти внушительные вложения. А выяснение отношений может обернуться катастрофой в личной жизни. Во вторник, 23 мая, существует риск крушения планов.

«Суетливый вторник спутает планы и не даст осуществить задуманное в полной мере. Будьте спокойны и рассудительны – не тратьте лишние силы», - посоветовал Глоба-младший.

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