Будут танцевать от счастья: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, для которых конец мая станет по-настоящему удачливым

Счастливая молодая женщина. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, каким сложится 22 мая для представителей разных знаков зодиака.

Тамара Глоба увидела, что для многих этот день будет по-настоящему радостным и счастливым.

Тельцы могут рассчитывать на финансовую поддержку и успехи в учебе. Раков и Скорпионов ждут личные и творческие удачи.

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Успешным обещает быть этот понедельник и для Козерогов, Водолеев и Рыб. Удовлетворение принесут творческие и интеллектуальные занятия.

По материалам «Русского радио»

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