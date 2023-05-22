Будут танцевать от счастья: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, для которых конец мая станет по-настоящему удачливым

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, каким сложится 22 мая для представителей разных знаков зодиака.
Тамара Глоба увидела, что для многих этот день будет по-настоящему радостным и счастливым.
Тельцы могут рассчитывать на финансовую поддержку и успехи в учебе. Раков и Скорпионов ждут личные и творческие удачи.
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Успешным обещает быть этот понедельник и для Козерогов, Водолеев и Рыб. Удовлетворение принесут творческие и интеллектуальные занятия.
По материалам «Русского радио»