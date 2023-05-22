Володина озвучила знак, на который деньги обрушатся градом: ваша позиция верная, не верьте никому

Стрельцы должны вскоре познать сладкий вкус денег, которых они сами добьются. Астролог Василиса Володина посоветовала представителям зодиакальной системы не терять своей уверенности и твердо стоять на своем.

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У Стрельцов есть четкая позиция, взгляд на мир и понимание того, в какую сторону необходимо двигаться дальше.

Однако кое-кто из окружения пытается изменить их линию и ввести в головы данных людей смуту. Не поддавайтесь давлению со стороны. Идите своей дорогой, она приведет вас к деньгам и благополучию.

Источник: rsute.ru