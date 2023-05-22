Володина озвучила знак, на который деньги обрушатся градом: ваша позиция верная, не верьте никому

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Эти люди добьются всего благодаря своей уверенности.

Стрельцы должны вскоре познать сладкий вкус денег, которых они сами добьются. Астролог Василиса Володина посоветовала представителям зодиакальной системы не терять своей уверенности и твердо стоять на своем.

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У Стрельцов есть четкая позиция, взгляд на мир и понимание того, в какую сторону необходимо двигаться дальше.

Однако кое-кто из окружения пытается изменить их линию и ввести в головы данных людей смуту. Не поддавайтесь давлению со стороны. Идите своей дорогой, она приведет вас к деньгам и благополучию.

Источник: rsute.ru

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