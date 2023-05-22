Пять везунчиков по дате рождения, которые встретят любовь всей своей жизни — уже этим летом

Астрологи назвали пять везунчиков среди знаков зодиака, которые изменят свое семейное положение. Одни — повстречают будущего супруга или супругу, другие — решатся на серьезный шаг. И всех их объединяет то, что они встретят любовь всей своей жизни.

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Овны

Представители этого знака зодиака летом испытают настоящее счастье. Овны (21 марта – 20 апреля) не упустят свой шанс встретить любовь, которая перевернет всю их жизнь. Роман обещает быть страстным, эффектным и запоминающимся. Рядом с этим человеком Овны изменят свое отношение к партнерству в целом. Их привлечет брак.

Тельцы

Представители этого знака по-другому взглянут на близких. Это позволит им укрепить связь с теми, кто им дорог. Многие решат возобновить общение с людьми, с которыми они уже давно не выходили на связь. Тельцы (21 апреля – 21 мая) могут встретить человека, который станет для них особенным. Им нужно прислушаться к себе.