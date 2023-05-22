Что нужно сделать Львам, Девам, Весам и Скорпионам на неделе до 28 мая — перерождение

Астрологи поделились прогнозом на неделю с 22 по 28 мая, назвав знаки зодиака, перед которыми будет стоять особая миссия. Они должны справиться с искушением и выйти победителями — их ждет чистейшая полоса удачи.
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Львы
У них рабочая неделя пройдет продуктивно, если они прямо с понедельника погрузятся в рабочий процесс. Ударный труд отвлечет Львов от грустных мыслей и избавит от накатившего стресса.
«Главное — не торопитесь, иначе совершите ошибки и потратите драгоценное время на их исправление», - заверили астрологи.
Девы
Они ощутят резкий прилив энергии, которую им нужно направить в правильное русло. Трудиться Девам придется максимально активно уже с понедельника. Только в этом случае им удастся завершить все задачи блестяще и с хорошим запасом по времени, что позволит расслабиться в четверг и пятницу.
Весы
Для них текущая неделя станет крайне удачной — особенно понедельник и вторник. В этот период им нужно сделать все самые важные дела, предложить начальству новые идеи, провести выгодные сделки. А вот со среды продуктивность заметно снизится и работа словно перестанет клеиться.
«Поэтому в четверг и пятницу лучше спокойно плыть по течению», - добавила астролог.
Скорпионы
Им на неделе нужно «сбросить обороты» и действовать максимально выверено. В эту пятидневку все будет складываться не в пользу этого знака зодиака. Любая оплошность или необдуманная фраза может быть использована против них же.
«Чтобы избежать неприятностей, минимизируйте общение, не спешите и хорошенько проверяйте задачи перед сдачей на предмет ошибок», - говорится в астропрогнозе.
По материалам 7days