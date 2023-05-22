Что нужно сделать Львам, Девам, Весам и Скорпионам на неделе до 28 мая — перерождение

Гороскоп для знаков зодиака. Фото: freepik.com

Астрологи советуют обратить на это внимание.

Астрологи поделились прогнозом на неделю с 22 по 28 мая, назвав знаки зодиака, перед которыми будет стоять особая миссия. Они должны справиться с искушением и выйти победителями — их ждет чистейшая полоса удачи.

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Львы

У них рабочая неделя пройдет продуктивно, если они прямо с понедельника погрузятся в рабочий процесс. Ударный труд отвлечет Львов от грустных мыслей и избавит от накатившего стресса.

«Главное — не торопитесь, иначе совершите ошибки и потратите драгоценное время на их исправление», - заверили астрологи.

Девы

Они ощутят резкий прилив энергии, которую им нужно направить в правильное русло. Трудиться Девам придется максимально активно уже с понедельника. Только в этом случае им удастся завершить все задачи блестяще и с хорошим запасом по времени, что позволит расслабиться в четверг и пятницу.

Весы

Для них текущая неделя станет крайне удачной — особенно понедельник и вторник. В этот период им нужно сделать все самые важные дела, предложить начальству новые идеи, провести выгодные сделки. А вот со среды продуктивность заметно снизится и работа словно перестанет клеиться.

«Поэтому в четверг и пятницу лучше спокойно плыть по течению», - добавила астролог.

Скорпионы

Им на неделе нужно «сбросить обороты» и действовать максимально выверено. В эту пятидневку все будет складываться не в пользу этого знака зодиака. Любая оплошность или необдуманная фраза может быть использована против них же. 

«Чтобы избежать неприятностей, минимизируйте общение, не спешите и хорошенько проверяйте задачи перед сдачей на предмет ошибок», - говорится в астропрогнозе.

По материалам 7days

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