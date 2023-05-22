Что нужно сделать Львам, Девам, Весам и Скорпионам на неделе до 28 мая — перерождение

Астрологи поделились прогнозом на неделю с 22 по 28 мая, назвав знаки зодиака, перед которыми будет стоять особая миссия. Они должны справиться с искушением и выйти победителями — их ждет чистейшая полоса удачи.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Львы

У них рабочая неделя пройдет продуктивно, если они прямо с понедельника погрузятся в рабочий процесс. Ударный труд отвлечет Львов от грустных мыслей и избавит от накатившего стресса.

«Главное — не торопитесь, иначе совершите ошибки и потратите драгоценное время на их исправление», - заверили астрологи.

Девы

Они ощутят резкий прилив энергии, которую им нужно направить в правильное русло. Трудиться Девам придется максимально активно уже с понедельника. Только в этом случае им удастся завершить все задачи блестяще и с хорошим запасом по времени, что позволит расслабиться в четверг и пятницу.