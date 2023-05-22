Все крахом — ни любви, ни денег, ни работы: Володина назвала знак — неудачника Вселенной

Львам предстоит пережить трудный и напряженный период, рассказала астролог Василиса Володина.

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Если сейчас представители зодиакальной системы всерьез не задумаются, что они делают в своей жизни не так, они могут увидеть полный крах своей судьбы.

Существует вероятность того, что Львы лишатся многого – и любви, и денег, и карьеры. Не стоит принимать резких решений, необходимо тщательно продумать свою линию дальнейшего поведения.

Источник: rsute.ru.