Глоба назвала короля фортуны по дате рождения, для которого 2023 год станет судьбоносным

Тамара Глоба поделилась прогнозом на 2023 год, назвав баловня судьбы, для которого этот период ознаменуется судьбоносными переменами. С весны Раки будут зарабатывать вдали от дома. Перед ними откроются неплохие финансовые перспективы. Лето — идеальное время для обучения. Это могут быть курсы по повышению квалификации или дополнительное образование для старта собственного проекта, который этот знак зодиака запустит с друзьями.

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Перед ними встанет серьезный карьерный вопрос. Финансовый и деловой успех будет сменяться материальными проблемами. Такие качели подпортят настрой этого знака зодиака.

Тамара Глоба советует Ракам проявить экономность. Осенью их ждут перемены в работе и дома. А новые успешные проекты с друзьями завершат год.

Дни рождения Раков выпадают на даты с 22 июня по 22 июля.

По материалам rusradio