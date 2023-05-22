Володина назвала знак, который повернет судьбу на 180 градусов: новый знакомый – ваш шанс

Скорпионы должны начать жизнь с чистого листа, поведала астролог Василиса Володина.

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Этим людям суждено встретить некоего влиятельного человека, который и окажет на их судьбу решающее значение. После этой встречи путь представителей зодиакальной системы будет уже совершенно иным – наполненным счастьем и изобилием.

Также Скорпионам не стоит игнорировать старых знакомых. Кто-то из них продвинет этих людей вверх по карьерной лестнице, уровень благосостояния резко увеличится.

Источник: rsute.ru.