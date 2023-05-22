Что нужно сделать Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам на неделе с 22 по 28 мая, иначе беда

Астрологи поделились прогнозом на неделю с 22 по 28 мая, назвав знаки зодиака, которые должны проявить особую бдительность. Им ни в коем случае нельзя расслабляться.
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Овны
Представители этого знака зодиака ощутят на себе всю тяжесть предпоследней трудовой пятидневки. Эта неделя выдастся нервной и напряженной. Овнам покажется, что трудности будут возникать буквально на ровном месте, выбивая их из колеи и размеренного темпа жизни.
«Держите эмоции под контролем и проверяйте каждое действие по нескольку раз, чтобы не совершить неприятные ошибки», — заверила астролог.
Тельцы
Им на этих буднях нужно обязательно завершить дела, которые оставались не сделанными уже продолжительное время. Наиболее неудачные дни этой рабочей недели — среда и четверг, поэтому все сложные задачи и деловые встречи лучше отложить на другие дни.
Близнецы
Они начнут рабочую неделю на службе с серии успехов, которые таят в себе огромную опасность. Эйфория удачного старта будней и ощущение, что звезды сейчас на их стороне, может опьянить Близнецов, вследствие чего они потеряют бдительность и наделают промахов.
«Чтобы избежать досадных ошибок, не расслабляйтесь и не теряйте концентрацию», — добавила астролог.
Раки
Им стоит держать язык на замке, не брать сложные дополнительные задачи и ни в коем случае не навязывать свое мнение сослуживцам и не качать права.
«Если вы будете демонстрировать превосходство, то надолго поссоритесь с коллегами и навлечете на себя гнев руководителя», — говорится в астропрогнозе.
По материалам 7days