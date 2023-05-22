Что нужно сделать Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам на неделе с 22 по 28 мая, иначе беда

Астрологи поделились прогнозом на неделю с 22 по 28 мая, назвав знаки зодиака, которые должны проявить особую бдительность. Им ни в коем случае нельзя расслабляться.

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Овны

Представители этого знака зодиака ощутят на себе всю тяжесть предпоследней трудовой пятидневки. Эта неделя выдастся нервной и напряженной. Овнам покажется, что трудности будут возникать буквально на ровном месте, выбивая их из колеи и размеренного темпа жизни.

«Держите эмоции под контролем и проверяйте каждое действие по нескольку раз, чтобы не совершить неприятные ошибки», — заверила астролог.

Тельцы

Им на этих буднях нужно обязательно завершить дела, которые оставались не сделанными уже продолжительное время. Наиболее неудачные дни этой рабочей недели — среда и четверг, поэтому все сложные задачи и деловые встречи лучше отложить на другие дни.