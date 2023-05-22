Хвастайтесь сами, хвалите детей: как достичь успеха 22 мая, раскрыла Володина – все в ваших руках

Астролог и телеведущая Василиса Володина 22 мая предрекает людям день незабвенного труда. И это процесс, который увлекает, а не напрягает. Причем, польза от него двойная: не только самоудовлетворение, но и признание окружающих.

«Достигли результата в спорте или на работе? Хвалитесь, не сдерживаясь. А также поощряйте вниманием успехи детей, они сегодня особенно восприимчивы к похвалам родителей.

Здоровый соревновательных дух будет присутствовать в диалогах, обсуждениях, брейнстормингах. Кто ярче и увлекательнее представит аргументы, тот и прав», - предсказала события Володина в Telegram.