Глоба назвала единственный знак, который наладит личную жизнь в мае: перемены, семья, любовь

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Эти люди также смогут побывать в незабываемом месте.

Овнам сейчас должно везти в любви, об этом рассказала астролог Тамара Глоба. Так что они могут смело браться за построение своей личной жизни и отношений, это у них обязательно получится.

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Одинокие Овны обязательно встретят свою вторую половинку, девушки дождутся предложения руки и сердца. Мужчины могут решиться на создание крепкой ячейки общества.

Ну а те, кто уже в браке, укрепят свой союз, привнесут в него нотку романтики и львиную долю интереса.

Также Овнам светит посещение интересных мест, тусовок, праздников, мероприятий.

Источник: rsute.ru.

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