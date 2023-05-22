«Наполнен обманами и сомнительными предложениями»: Глоба 22 мая раскрыл будущее

Последний весенний месяц готовится передать бразды правления лету. Остается буквально неделя, но расслабляться сейчас – не самый лучший выбор. Астролог Богдан Глоба предупредил: семидневка с 22 по 28 мая позволит уже пожинать посеянные ранее плоды, что бы это ни значило.

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Смелым и предприимчивым не стоит опасаться – период для них удачный. Кратковременные шансы будут, и важно их не упустить. Но 22 мая – не очень благоприятный день.