«Кто что посеял, тот то и пожнет»: Глоба дал прогноз на последнюю неделю весны – с 22 по 28 мая

Конец весны может обернуться достаточно серьезными событиями во всех сферах жизни. Астролог Богдан Глоба рассказал, какими станут для людей семь дней мая начавшейся недели – с 22 по 28 число.

«Начнут проявляться первые плоды прошедшего времени. Здесь кто что посеял, тот то и пожнет. Тем же, кто время сева пропустил, надо приготовиться к следующему периоду. И текущий готовит удачу для смелых и предприимчивых. Пусть даже кратковременные, но любые шансы нужно использовать. Не упускайте возможности», - срочно предупредил астролог каждого.

На мировой арене проявится борьба за власть и господство в финансовых структурах. Землетрясения, наводнения, сели, пожары и другие стихийные бедствия будут возрастать, сюда же прибавятся технические и логистические проблемы.

В деловой сфере лучше предпочесть осторожность в анализе себя и конкурентов, отказаться от внушительных вложений в конце недели. В личной жизни не стоит выяснять отношения, а лучше сохранять гармонию.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»