Гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня для всех знаков зодиака

Даже странно такое говорить, но неделя практически «никакая». В том смысле, что планеты уже переместились куда хотели еще на прошлой неделе, и сейчас мы пожинаем плоды прошлых усилий. А никаких особенных потрясений не предвидится.

Все ли так однозначно в случае с каждым конкретным знаком Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Близнецы

Близнецов захватит тайная жизнь. Самое главное – удержаться от соблазна и не влезть в сомнительные авантюры, даже если очень захочется.

Любовь

Учитывая тенденцию недели, самая большая опасность – оказаться в любовном треугольнике, отношениях с несвободным человеком, в отношениях, которые нужно скрывать. Оно вам надо?

Финансы

Самая продуктивная работа – работа в тишине и уединении. Поэтому самая идеальная ситуация у тех, кто работает на удаленке. Остальным придется создавать себе условия самостоятельно.

Здоровье

Началось цветение и сезон аллергии. Если у вас есть с этим проблемы, позаботьтесь о том, чтобы быть во всеоружии.

Овен

Период начинается не самый простой. Что делают Овны, когда ситуация ухудшается? Правильно, лезут на рожон, сорят деньгами и рискуют. Ну вы же понимаете, да? Не нужно всего этого делать, не закапывайте себя, а еще важно подавить свой эгоизм. И тогда вы увидите, что весь мир не против вас, что это всего лишь временные трудности.

Телец

Неплохое время для Тельцов. Фортуна вам улыбается, благоприятные возможности так и идут к вам в руки. От вас требуется не упускать возможностей, а еще – и это важно! – правильно оценивать свои силы. А если что-то не получается, не идите напролом, попробуйте иной подход.

Рак

Раки остаются в числе счастливчиков, которым сейчас все удается, все получается словно бы само собой. И это самый лучший период для любых личных отношений, особенно для любви. Время благоприятно для романтики, свиданий, укрепления отношений или перевода их на новый уровень.

Лев

У Львов отношения с окружающими складываются не очень. И полбеды, если вы просто друг друга не понимаете, но может быть и так, что вам человек нравится, и вот тут ситуация начинает запутываться с космической скоростью. Постарайтесь этого избежать. Зато хорошо получается все, что связано с работой, и лучше на ней внимание и сфокусировать.

Дева

Неделя благоприятная для Дев, однако нужно знать, что чем бы вы ни занимались, очень велика вероятность вмешательства в ваши дела посторонних лиц, возможная даже достаточно жесткая конкурентная борьба между вами. Однако у вас есть преимущество – звезды вам благоволят, и скорее всего, вы выйдете из этой борьбы победителем.

Весы

Весам предстоит двойственная неделя. С одной стороны – вы можете добиваться успеха, даже не прилагая каких-то великих усилий – просто делая свое дело. С другой стороны – в ближайшем будущем над вами нависает опасность серьезной ошибки, и эта ситуация зарождается прямо сейчас. А вам нужно это заметить и принять меры.

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Скорпион

Если ваши идеи не встречают у кого-то отклика, не стоит рвать и метать. Отнеситесь к этому спокойно. У вас наступает неделя, максимально благоприятная для работы и профессионального роста, и не стоит отвлекаться на то, что кто-то с вами не согласен. Дела могут идти медленно, но дайте себе время для разгона. Скоро ситуация изменится.

Стрелец

Стрельцам нужно сконцентрироваться на ревизии процессов, за которые они отвечают. Это значит, что нужно хорошенько проанализировать, все ли под контролем, идет ли так, как надо, не требуется ли корректировка и т. д. Укрепив свое положение сейчас, вы избежите многих проблем уже в самом скором времени.

Козерог

Козероги умеют настоять на своем, целей добиваются с завидным упорством. Но, как вы уже наверняка догадались, на этой неделе это не самая рабочая стратегия. Не «продавливайте» свои идеи, действуйте мягко и осторожно. Это из сложного. А из очевидных плюсов недели – она весьма хороша для финансов.

Водолей

Все, что требуется сейчас от Водолеев – действовать спокойно и методично, не вступая ни с кем в конфликты и шумные разбирательства. Время для мексиканских страстей когда-нибудь настанет, а сейчас – терпение и труд. Может, скучновато, зато действенно. Именно сейчас вы закладываете фундамент будущего, и он должен быть надежным и прочным.

Рыбы

Пока Рыбы находятся под лучами благосклонности небесных светил, самое время обратить внимание на то, что для вас по-настоящему важно – это могут быть отношения, работа, деньги, дом и что угодно еще. Убедитесь, что все хорошо, а если нет – исправьте ситуацию. Сейчас это получится сделать легко.