Володина назвала финансового везунчика месяца: деньги льются обильным водопадом

Василиса Володина в своем прогнозе назвала абсолютных везунчиков месяца, которые буквально озолотятся, притянув к себе материальные потоки. Удача ожидает именно Водолеев. К ним придет изобилие и денежный достаток.

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Эти короли фортуны смогут приобрести то, о чем так долго мечтали. Вселенная будет к ним щедра. Главное — не упустить свой шанс.

Вместе с тем астролог увидела и определенные трудности в душевной сфере.

По материалам rsute.ru