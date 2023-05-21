Володина назвала главную выгоду на неделе с 22 по 28 мая — ловим финансовую удачу

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на будущую неделю с 22 по 28 мая, назвав главную выгоду этого периода — откроется денежный поток. Все внимание нужно уделить карьере, делам, рабочим процессам и финансам.

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«В качестве вишенки — в середине недели гармония Венеры и Урана порадует кого-то неожиданными подарками и денежными премиями», - заверила Володина.

Также астролог дала понять, что на неделе до 28 мая, в установлении контактов важна не словесная бравада цифрами и знаниями, а некая идейно-духовная скрепа.