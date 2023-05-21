Путешествие мечты и разрыв с любимым: невероятную судьбу Володина напророчила одному знаку

Близнецы сейчас стоят на пороге больших изменений, если они смогут сдержать себя, то перемены будут позитивными. Если нервы у них сдадут – не исключено, что они расстанутся со своими партнерами навсегда.

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Астролог Василиса Володина считает, Близнецы в настоящий момент могут совершить громадный скачок вверх по карьерной лестнице и заработать на путешествие своей мечты.

Однако после приятных эмоций и ощущения достатка может наступить разлад в семье и отношениях. Не нарывайтесь на неприятности. Иногда стоит промолчать.

Источник: rsute.ru.