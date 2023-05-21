Какой знак должен трезво посмотреть на своего партнера: Володина – это обман

Астролог Василиса Володина посоветовала Рыбам наконец-то оценить своего партнера трезвым взглядом.

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Если вы не прекратите врать самим себе, ваша жизнь рано или поздно пойдет под откос.

Попробуйте убрать чувства и эмоции в сторону и понять, что хорошего ваш любимый (или любимая) сделал на самом деле. И делает ли он вообще для вас что-то приятное, полезное?

Судя по всему, настало время для серьезной беседы и выбора нового пути жизни.

Источник: rsute.ru.