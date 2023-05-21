Глоба озвучила знак зодиака, которому нельзя отправляться в путь: ждет несчастье

Астролог Тамара Глоба предостерегла Тельцов от дорог. Дальний путь сулит этим людям беды, несчастья и неприятности.
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Отложите, если возможно, путешествия и командировки, они неблагоприятны сейчас для вас. Не садитесь за руль, а если это сделать пришлось, соблюдайте правила дорожного движения обязательно.
Внимательно следите за соседними автомобилями, не говорите по телефону за рулем, не отвлекайтесь на пустяки.
Лучше всего сейчас побыть дома, в кругу семьи и близких. Общение с родными Тельцам пойдет на пользу.
Источник: rsute.ru.