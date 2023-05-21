Глоба озвучила знак зодиака, которому нельзя отправляться в путь: ждет несчастье

Астролог Тамара Глоба предостерегла Тельцов от дорог. Дальний путь сулит этим людям беды, несчастья и неприятности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Отложите, если возможно, путешествия и командировки, они неблагоприятны сейчас для вас. Не садитесь за руль, а если это сделать пришлось, соблюдайте правила дорожного движения обязательно.

Внимательно следите за соседними автомобилями, не говорите по телефону за рулем, не отвлекайтесь на пустяки.