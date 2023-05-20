Глоба выступил с важным предупреждением 20 мая: конфликтам не время

После Новолуния, которое состоялось 19 мая и ознаменовало собой перезагрузку всех сфер, наступает день для души. Об этом сообщил астролог Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы подписчикам в соцсети. Звездочет посоветовал 20 мая не конфликтовать с окружающими, а сосредоточиться на себе. Также удача улыбнется трудягам, которые в субботу работают и выходят на важные сделки.

«Субботу посвятите тому, к чему лежит душа. Займитесь собой. На работе не перенапрягайтесь и старайтесь не искать конфликтов с теми, кто провоцирует. Утром - удачное время для переговоров и заключения сделок», - сообщил Глоба-младший.