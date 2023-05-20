«Влияние охватывает все сферы жизни»: Глоба сообщил про время перезагрузки – началось с 19 мая

Начался новый лунный месяц – 19 мая на небе родилась новая Луна. Это событие ознаменовало конец влияния лунного затмения, которое состоялось еще в начале мая, но по сей день оказывало влияние на всех людей и их дела. Отныне же все будет по-другому, сообщил астролог Богдан Глоба – все поменялось с 19 числа.

«Впереди время, полное планов, надежд и начинаний. С новой Луной меняется не только ощущение энергии. Влияние молодой Луны охватывает все сферы жизни, наполняя их новым смыслом.

И пусть первые дни месяца порой наполняют душу смятением, это не должно пугать. Первые дни - всегда время перезагрузки. Чтобы человек мог спокойно осмыслить дальнейшее движение», - поведал астролог в Telegram.