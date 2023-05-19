Откажитесь от поездок, не садитесь за руль: какой знак зодиака предупредила о важном Тамара Глоба – дороги не будет

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на ближайшую субботу, 20 мая. Эксперт предупредила, что день будет нелегким для всех знаков зодиака. В этот день возможно эмоциональные всплески, так что многим придется держать себя в руках.
Одному из знаков зодиака, судя по расположению небесных светил, 20 мая стоит провести дома. Козерогу нужно отказаться от всех поездок и вообще всего, что связано с транспортом. Не стоит садиться за руль.
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Лучше отложить на какой-то период и приобретение нового автомобиля. Сделайте паузу, потом будет легче.
По материалам rsute.ru.