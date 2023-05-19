Откажитесь от поездок, не садитесь за руль: какой знак зодиака предупредила о важном Тамара Глоба – дороги не будет

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на двадцатое мая.

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на ближайшую субботу, 20 мая. Эксперт предупредила, что день будет нелегким для всех знаков зодиака. В этот день возможно эмоциональные всплески, так что многим придется держать себя в руках.

Одному из знаков зодиака, судя по расположению небесных светил, 20 мая стоит провести дома. Козерогу нужно отказаться от всех поездок и вообще всего, что связано с транспортом. Не стоит садиться за руль.

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Лучше отложить на какой-то период и приобретение нового автомобиля. Сделайте паузу, потом будет легче.

По материалам rsute.ru.

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