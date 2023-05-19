Эмоционально сложный день: Тамара Глоба сделала предзнаменование на 20 мая

Известный астролог Тамара Глоба, чьи прогнозы, по ее же собственным уверениям, оправдываются практически в девяноста процентах случаев, рассказала, какой будет грядущая суббота, 20 мая.

Звезды сулят представителям всех знаков зодиака не самый простой день с точки зрения эмоционального фона.

Тамара Глоба предупредила, что 20 мая нужно уменьшить физические нагрузки и отдать предпочтение интеллектуальному труду.

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