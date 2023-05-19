Вероятность обрести новых врагов: Тамара Глоба предупредила один знак зодиака

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Известный астролог Тамара Глоба назвала эту пятницу, 19 мая, не очень простым днем. 

Судя по расположению небесных светил, девятнадцатый день мая не самый благоприятный. В этот период лучше воздерживаться от активных действий в сфере финансов, лучше продолжать то, что начали давно и не приступать к новым делам.

Особенно рискуют в этот день представители стихии воды. Особенно осторожными рекомендует быть Тамара Глоба тем, кто рожден под созвездием Рыб.

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Велика вероятность нажить новых врагов и недоброжелателей. Рыбам нужно быть готовыми к компромиссам, если они не хотят погрязнуть в проблемах.

По материалам rsute.ru.

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