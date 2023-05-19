Вероятность обрести новых врагов: Тамара Глоба предупредила один знак зодиака

Известный астролог Тамара Глоба назвала эту пятницу, 19 мая, не очень простым днем.

Судя по расположению небесных светил, девятнадцатый день мая не самый благоприятный. В этот период лучше воздерживаться от активных действий в сфере финансов, лучше продолжать то, что начали давно и не приступать к новым делам.

Особенно рискуют в этот день представители стихии воды. Особенно осторожными рекомендует быть Тамара Глоба тем, кто рожден под созвездием Рыб.

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