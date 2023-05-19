Три фаворита, в чьей жизни наступит белая полоса летом — 92 дня будут грести деньги лопатой

Астрологи назвали три знака зодиака, которые разбогатеют летом. Их накроет чистейшая полоса удачи. Денег будет столько — только успевай подсчитывать. Вселенная щедро одарит своих любимчиков. Лето станет периодом их процветания.
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Стрельцы
Представители этого знака вступают в переломный момент своей жизни. Им предстоит провести переоценку ценностей. Многие решат сменить место работы. И это пойдет им только на пользу. На новом месте карьера Стрельцов пойдет в гору и принесет им не только большие деньги, но и удовольствие оттого, чем они занимаются.
Тельцы
Летом этот знак зодиака будет купаться в деньгах. Тельцов переполняет оптимизм, удача сопутствует им во всех начинаниях.
«Они могут спокойно ставить перед собой любые цели, так как с легкостью их достигнут. Также им рекомендуется отправиться в путешествие, о котором они так давно мечтали», - добавила астролог.
Львы
Этот знак зодиака без преувеличения можно назвать главным везунчиком лета. Львы справятся со всеми трудностями, позаботившись о финансовой подушке безопасности. Летом этот знак зодиака позволит себе отдохнуть. Грести деньги они будут лопатой. Кроме того, их ждут сюрпризы и достижение новых вершин.
По материалам sterlegrad