Три фаворита, в чьей жизни наступит белая полоса летом — 92 дня будут грести деньги лопатой

Астрологи назвали три знака зодиака, которые разбогатеют летом. Их накроет чистейшая полоса удачи. Денег будет столько — только успевай подсчитывать. Вселенная щедро одарит своих любимчиков. Лето станет периодом их процветания.

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Стрельцы

Представители этого знака вступают в переломный момент своей жизни. Им предстоит провести переоценку ценностей. Многие решат сменить место работы. И это пойдет им только на пользу. На новом месте карьера Стрельцов пойдет в гору и принесет им не только большие деньги, но и удовольствие оттого, чем они занимаются.